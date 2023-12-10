Туристи перевернули гондолу у Венеції, намагаючись зробити фото

Як повідомляє The Guardian, у Венеції (Італія) під час катання на гондолі туристи з Азії хотіли зробити групове селфі та перевернули човен.

Інцидент стався на каналі Ріо-де-ла-Верона, поряд із театром «Ла Феніче».

При цьому гондольєр попереджав туристів, що їм не варто робити групову фотографію, оскільки човен може перекинутися. Проте азіатські гості його слова проігнорували та зібралися на одному борту, щоб зробити спільне фото.

В результаті гондола перекинулася, а всі, хто знаходився в ній, опинилися в холодній воді. Людей виловлювали рятувальники, які прибули на місце. Причому одна з туристок увесь час намагалася втримати смартфон над водою, щоб не намочити його і не втратити дорогоцінні кадри.