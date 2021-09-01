У Венеції відкривається найстаріший кінофестиваль Європи

Довгоочікуваний Венеціанський кінофестиваль відбудеться з 1 по 11 вересня 2021 року.

В цьому році зірки пройдуть по червоній доріжці, після того як в минулому році більшість з них брало участь по відеозв’язку.

У конкурсну програму відібрано 21 проекти, а відкриється фестиваль фільмом Педро Альмодовара «Паралельні матері».

У конкурсі 2021 років є фільм з України – “Відблиск” Валентина Васяновича.

Глядачі обов’язково будуть в масках, але у них буде більше можливостей для пересування по фестивалю. Кількість місць скоротилося вдвічі, і замість 8000 зрителей буде доступно тільки 4000 місць.