ГоловнаLifeStyleУ Венеції відкривається найстаріший кінофестиваль Європи
LifeStyleІТАЛІЯКультура

У Венеції відкривається найстаріший кінофестиваль Європи

Гліб Парфененко
У Венеції відкривається найстаріший кінофестиваль Європи

Довгоочікуваний Венеціанський кінофестиваль відбудеться з 1 по 11 вересня 2021 року.

В цьому році зірки пройдуть по червоній доріжці, після того як в минулому році більшість з них брало участь по відеозв’язку.

У конкурсну програму відібрано 21 проекти, а відкриється фестиваль фільмом Педро Альмодовара «Паралельні матері».

У конкурсі 2021 років є фільм з України – “Відблиск” Валентина Васяновича.

Глядачі обов’язково будуть в масках, але у них буде більше можливостей для пересування по фестивалю. Кількість місць скоротилося вдвічі, і замість 8000 зрителей буде доступно тільки 4000 місць.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаПравила в'їздуКабул

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International