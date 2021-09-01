В Венеции открывается старейший кинофестиваль Европы

Долгожданный Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября 2021 года.

В этом году звезды пройдут по красной дорожке, после того как в прошлом году большинство из них участвовало по видеосвязи.

В конкурсную программу отобрано 21 проекта, а откроется фестиваль фильмом Педро Альмодовара «Параллельные матери».

В конкурсе 2021 является фильм из Украины — «Блик» Валентина Васяновича.

Зрители обязательно будут в масках, но у них будет больше возможностей для передвижения по фестивалю. Количество мест сократилось вдвое, и вместо 8000 зрителей будет доступно только 4000 мест.