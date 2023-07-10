Турист, який подряпав своє ім’я на Колізеї: “Я не знав, скільки років цій будівлі”

У червні на стіні римського Колізею один із туристів подряпав своє ім’я та ім’я своєї нареченої. Його особу встановили і тепер йому загрожує великий штраф. Щоб уникнути суворого покарання, турист написала листа меру Риму.

Іван Димитров, що у Бристолі, написав меру Риму лист із вибаченнями, де говорить, зокрема, що усвідомлює серйозність свого вчинку.

Інцидент стався наприкінці червня, коли Іван подряпав на стіні Колізею „Іван + Хейлі 23“. Поліція дізналася про це через соціальні мережі, де кілька людей розмістили відео з вчинком Івана. Докладніше про цю історію ми писали ТУТ.

У своєму листі до мера Риму Димитров просить вибачення «всім італійцям і всьому світу», визнаючи, що дізнався про вік Колізею тільки після того, як справа вже була зроблена. Він обіцяє взяти на себе відповідальність та загладити свою провину.

Якщо Івана визнають винним, йому загрожує штраф у розмірі до 15 000 євро та ув’язнення на строк від двох до п’яти років.

Адвокат Димитрова Алессандро Марія Тіреллі заявила, що лист його клієнта з вибаченнями, ймовірно, має допомогти уникнути найсуворішого покарання.

Колізей є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано назвав вчинок Димитрова “образою для всіх, хто цінує цінність археології, архітектурних пам’яток та історії”.