Сильна пожежа майже знищила культовий міст в Римі (Відео)

Велика пожежа вирувала цієї ночі на одному з важливих мостів столиці Італії Риму – Мосту промисловості, також відомому як Залізний міст, в районі Остіенсе, повідомляє газета Corriere della Sera.

Найбільше постраждала пішохідна частина споруди, побудована 158 років тому. Уламки моста впали в річку Тибр, і судноплавство по ній було тимчасово призупинено.

The “Iron Bridge” in Rome, Italy burned down and collapsed, yesterday evening. pic.twitter.com/uU7Pw9OMro — k-lo2 (@k_klo224743370) October 3, 2021

Завдяки своєчасному втручанню пожежників обійшлося без жертв. Міст буде залишатися непридатним для експлуатації невизначений час, оскільки експерти перевірятимуть, чи немає небезпеки повного обвалення.

Точні причини пожежі в даний час невідомі. Однак було висловлено припущення, що полум’я могло розпочатися через халуп і сміття біля його підніжжя, навколо яких збиралися безпритульні. Там також перебували газові балони, які вони використовували для опалення та які могли вибухнути, коли почалася пожежа. Потім полум’я швидко перекинулося на конструкцію мосту, оскільки через нього також проходять газові труби і електричні дроти.

Якщо ця версія виявиться правдою, то це підкине дров у вогонь противників уряду Риму, де сьогодні і завтра проходять місцеві вибори. Питання про кризу сміття і бруду в столиці був одним з ключових в ході передвиборної кампанії.