Сильна пожежа майже знищила культовий міст в Римі (Відео)

Велика пожежа вирувала цієї ночі на одному з важливих мостів столиці Італії Риму – Мосту промисловості, також відомому як Залізний міст, в районі Остіенсе, повідомляє газета Corriere della Sera.

Найбільше постраждала пішохідна частина споруди, побудована 158 років тому. Уламки моста впали в річку Тибр, і судноплавство по ній було тимчасово призупинено.

The “Iron Bridge” in Rome, Italy burned down and collapsed, yesterday evening. pic.twitter.com/uU7Pw9OMro

— k-lo2 (@k_klo224743370) October 3, 2021