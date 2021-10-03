ГлавнаяИТАЛИЯСильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)
ИТАЛИЯ

Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)

Глеб Парфененко
Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)

Крупный пожар бушевал этой ночью на одном из важных мостов столицы Италии Рима — Моста промышленности, также известном как Железный мост, в районе Остиенсе, сообщает газета Corriere della Sera.

Больше всего пострадала пешеходная часть сооружения, построенная 158 лет назад. Обломки моста упали в реку Тибр, и судоходство по ней было временно приостановлено.


Благодаря своевременному вмешательству пожарных обошлось без жертв. Мост будет оставаться непригодным для эксплуатации неопределенное время, поскольку эксперты будут проверять, нет ли опасности полного обрушения.

Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)

Точные причины пожара в настоящее время неизвестны. Однако было высказано предположение, что пламя могло начаться через лачуг и мусора у его подножия, вокруг которых собирались бездомные. Там также находились газовые баллоны, которые они использовали для отопления и которые могли взорваться, когда начался пожар. Затем пламя быстро перекинулось на конструкцию моста, поскольку через него также проходят газовые трубы и электрические провода.

Если эта версия окажется правдой, то это подбросит дров в огонь противников правительства Рим, где сегодня и завтра проходят местные выборы. Вопрос о кризисе мусора и грязи в столице был одним из ключевых в ходе предвыборной кампании.

Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео) Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденпандемиявакцинаКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International