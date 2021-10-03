Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)

Крупный пожар бушевал этой ночью на одном из важных мостов столицы Италии Рима — Моста промышленности, также известном как Железный мост, в районе Остиенсе, сообщает газета Corriere della Sera.

Больше всего пострадала пешеходная часть сооружения, построенная 158 лет назад. Обломки моста упали в реку Тибр, и судоходство по ней было временно приостановлено.

The «Iron Bridge» in Rome, Italy burned down and collapsed, yesterday evening. pic.twitter.com/uU7Pw9OMro — k-lo2 (@k_klo224743370) October 3, 2021



Благодаря своевременному вмешательству пожарных обошлось без жертв. Мост будет оставаться непригодным для эксплуатации неопределенное время, поскольку эксперты будут проверять, нет ли опасности полного обрушения.

Точные причины пожара в настоящее время неизвестны. Однако было высказано предположение, что пламя могло начаться через лачуг и мусора у его подножия, вокруг которых собирались бездомные. Там также находились газовые баллоны, которые они использовали для отопления и которые могли взорваться, когда начался пожар. Затем пламя быстро перекинулось на конструкцию моста, поскольку через него также проходят газовые трубы и электрические провода.

Если эта версия окажется правдой, то это подбросит дров в огонь противников правительства Рим, где сегодня и завтра проходят местные выборы. Вопрос о кризисе мусора и грязи в столице был одним из ключевых в ходе предвыборной кампании.