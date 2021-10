Сильный пожар почти уничтожил культовый городов в Риме (видео)

Крупный пожар бушевал этой ночью на одном из важных мостов столицы Италии Рима — Моста промышленности, также известном как Железный мост, в районе Остиенсе, сообщает газета Corriere della Sera.

Больше всего пострадала пешеходная часть сооружения, построенная 158 лет назад. Обломки моста упали в реку Тибр, и судоходство по ней было временно приостановлено.

The «Iron Bridge» in Rome, Italy burned down and collapsed, yesterday evening. pic.twitter.com/uU7Pw9OMro

