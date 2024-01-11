Римський фонтан Треві за рік зібрав рекордну суму грошей

У Римі (Італія) знаменитий фонтан Треві за рік зібрав рекордну суму: за попередніми оцінками, туристи залишили у фонтані монеток на 1.6 млн євро.

Про це розповіли у благодійній організації Caritas, яка розпоряджається зібраними коштами.

«Нам ще потрібно підрахувати точну суму, обмінявши монети різних валют на євро. Йдеться про рекордну суму в районі 1.6 млн євро. 2022 року ми зібрали 1.43 млн», — йдеться у заяві організації.

Співробітники римської енергокомпанії Acea, яка займається водопостачанням міста, збирають монети у фонтані кілька разів на тиждень, залежно від сезону: у високий сезон Треві очищають від монет майже щодня. Після збору монети запечатують у мішки та відправляють на сортування та конвертацію.

Півтора мільйона євро монетами з усього світу важать 33 тонни, а за рік фонтан Треві приносить прибуток, що перевищує дохід середнього римського музею. Наприклад, Національний римський музей за рік заробляє трохи більше 1 млн євро.