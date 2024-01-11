Всі розділи
ГоловнаІталіяРимський фонтан Треві за рік зібрав рекордну суму грошей
ІталіяТуризм

Римський фонтан Треві за рік зібрав рекордну суму грошей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Римський фонтан Треві за рік зібрав рекордну суму грошей

У Римі (Італія) знаменитий фонтан Треві за рік зібрав рекордну суму: за попередніми оцінками, туристи залишили у фонтані монеток на 1.6 млн євро.

Про це розповіли у благодійній організації Caritas, яка розпоряджається зібраними коштами.

«Нам ще потрібно підрахувати точну суму, обмінявши монети різних валют на євро. Йдеться про рекордну суму в районі 1.6 млн євро. 2022 року ми зібрали 1.43 млн», — йдеться у заяві організації.

Співробітники римської енергокомпанії Acea, яка займається водопостачанням міста, збирають монети у фонтані кілька разів на тиждень, залежно від сезону: у високий сезон Треві очищають від монет майже щодня. Після збору монети запечатують у мішки та відправляють на сортування та конвертацію.

Півтора мільйона євро монетами з усього світу важать 33 тонни, а за рік фонтан Треві приносить прибуток, що перевищує дохід середнього римського музею. Наприклад, Національний римський музей за рік заробляє трохи більше 1 млн євро.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Складено рейтинг найгірших витівок туристів у 2023 році: ніколи так не робіть

Італія
Подорожі світом – одне з найпопулярніших захоплень сучасних людей....

Складено рейтинг 100 найкращих міст світу для туризму

Велика Британія
100 найкращих міст світу для туризму названо у дослідженні...

В Італії розкопали покинуте місто, про яке світ забув на 1500 років

Італія
У центральній Італії археологи розкопали та досліджували залишки античного...

Туристи злякалися дізнавшись долю своїх монет, кинутих «на бажання» до найзнаменитішого фонтану світу

Італія
«Невже мої бажання так і не справдяться», - так...

Стало відомо скільки “заробляє” найвідоміший фонтан у світі

Італія
У соціальних мережах набирає популярності ролик, у якому міські...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму