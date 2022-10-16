CNN поінформував, як зарубіжні туристи руйнують Італію

Цього літа туристи плавали в каналах Венеції, спускалися на машинах знаменитими сходами в Римі. І навіть у нападі люті розбивали безцінні скульптури. Італійська Республіка жахнулася від нового припливу мандрівників. Про це повідомляється у матеріалі CNN.

Коли влітку 2022 року були скасовані всі обмеження на поїздки, і туристи знову почали відвідувати Старе Світло, з’явилися новини про неприйнятну поведінку туристів в Італії.

Наприклад, у червні два американці завдали Іспанським сходам у Римі збитків на суму 25 тисяч доларів, зіштовхнувши з неї власні скутери. У травні гість із Саудівської Аравії спустився на взятому напрокат Maserati сходами із білого італійського вапняку. При цьому він зламав два ступені.

У Венеції мандрівники регулярно купаються у каналах, що є частиною каналізації. У серпні двоє австралійців прокотилися на дошках для серфінгу Гранд-каналом, а в травні жителі США викупалися в голому вигляді біля венеціанського Арсеналу.

У серпні австралієць прокотився мопедом містом Помпеї, а в жовтні громадянин Сполучених Штатів зруйнував дві скульптури в музеї Ватикану, розлютившись, що не зможе побачити папу римського. Двома місяцями раніше пару жителів США спіймали у той момент, коли вони вирізали власні ініціали на Арці Августа.

Справа в тому, що з січня по липень цього року кількість закордонних туристів збільшилася на 172% порівняно з 2021 роком та на 57% по відношенню до рекордних показників, зареєстрованих до початку епідемії.

Але Айке Шмідт (Eike Schmidt, Глава Галереї Уффіці у Флоренції) каже, що у поганій поведінці мандрівників немає нічого нового.

Він розповів, як одного разу, ще до початку глобальної епідемії, він помітив у музеї жінку, яка робила собі педикюр серед безцінних витворів.

Щоправда, Галерея Уффіці настільки добре охороняється, що там рідко трапляються неприємні події. Однак мандрівники часто сидять на лавах шістнадцятого сторіччя. Вони навіть залишають після себе сліди – плями та іноді графіті.

Але насправді просто. Майже єдина цінність стародавніх будівель – залучення туристів. Ось мандрівники і використовують їх максимально, щоб хоч якось виправдати досить дорогу поїздку. Просто дивитися на похмуре старіння мало кому цікаво.

Раніше ми писали, що В Італії компенсуватимуть туристам витрати на відпочинок