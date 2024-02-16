У аеропорту Флоренції планують виробляти власне вино

Дизайн-студія Rafael Viñoly Architects представила амбітний план оновлення аеропорту у Флоренції, який передбачає не лише розширення термінала та покращення транспортної інфраструктури, а й створення власного виноградника, у тому числі на даху головної будівлі.

Як повідомляє Euronews, планується виділити близько 8 гектарів землі під виноградник із метою виробництва вина прямо на території аеропорту.

Це не лише підкреслить унікальність регіону, а й додасть нового атрибуту до гостинності Тоскани, визнаної столицею виноробної Італії.

Реалізація проєкту здійснюватиметься у два етапи. Перший етап планується завершити до 2026 року, включаючи основні роботи з розширення термінала та покращення інфраструктури. Другий етап, який охопить створення виноградника та пов’язані з цим перетворення, очікується не раніше 2035 року.