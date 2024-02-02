В аеропорту Флоренції збудують новий термінал із виноградниками на даху. Проєкт розроблено американською архітектурною компанією Rafael Viñoly Architects.

Виноградники на даху, на думку авторів проєкту, сприятимуть підвищенню рейтингу аеропорту та символізуватиме «багаті традиції та інноваційний дух Італії».

З вирощеного винограду планується робити вино і витримувати його одразу, у спеціальних льохах.

Як стверджується, новий термінал аеропорту Флоренції матиме площу 50 000 кв. м, він зможе обслуговувати 5.9 млн пасажирів на рік. Будівництво пройде у два етапи: перший планується завершити 2026 року, другий — 2035 року.