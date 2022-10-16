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ІталіяТуризм

В Італії компенсуватимуть туристам витрати на відпочинок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії компенсуватимуть туристам витрати на відпочинок

У спробі уникнути банкрутства знаменита область Фріулі-Венеція-Джулія з берегами, що омиваються Венеціанською затокою Адріатичного моря, зробила безпрецедентні заходи. Вперше у світовій практиці обіцяно компенсацію витрат туристам, які прибувають в область поїздами з території Італії. А ще їм належить дуже приваблива бонусна картка: вона забезпечить безкоштовні відвідування музеїв та екскурсії з гідами, оплату транспортних витрат та знижки у ресторанах та магазинах. За зниженою ціною можна буде навіть відвідати театри, виставки та басейни.

Але щоб отримати компенсацію та картку, потрібно провести у провінції щонайменше дві ночі. Це нескладно, адже вся інфраструктура тут сприяє цьому. Ще недавно область страждала від навали туристів, які прямували в древні міста і засмагали на пляжах, що вважаються одними з найкращих в Італії. Натовпи приїжджого люду навіть нервували місцевих жителів.

Місцева туристична рада, яка користується не меншим впливом, ніж регіональна влада, оголосила, що фінансова приманка діятиме з жовтня до 31 травня наступного року. Вартість квитків буде повернена тим туристам, хто приїде до Трієста, Удіна та на курорти Градо та Ліньяно-Сабб’ядоро.

Таким чином італійці сподіваються заманити до себе більше заможних мандрівників із США та Великобританії. Німці, чехи та австрійці нині стали ще економнішими і великого прибутку туристичному комплексу не приносять.

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