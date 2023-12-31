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ІспаніяТуризм

В Іспанії у туристів з’явилася нова мода — оголені новорічні вечірки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії у туристів з'явилася нова мода — оголені новорічні вечірки

На острові Фуертевентура на Канарських островах в Іспанії серед британських, норвезьких та голландських туристів з’явилася нова мода – оголені різдвяні та новорічні вечері. І якщо Новий рік чисто світське свято, то Різдво релігійне, і святкувати його в оголеному вигляді досить дивно.

Про будні одного з таких нудистських курортів виданню Daily Star розповіла його керуюча Кері Джейн, родом з Великобританії, яка і заявила, що в її готелі туристи влаштовують святкову вечерю в оголеному вигляді. Персонал курорту, зрозуміло, також оголений.

«Фуертевентура — популярний вибір серед натуристів, які шукають зимове сонце, через наш м’який і приємний клімат, де температура в основному тримається вище 25 градусів, що означає, що це ідеальне місце для людей, які бажають позасмагати і відпочити. Насолоджуйтесь активним відпочинком без одягу, коли Великобританія перебуває під владою зими», – закликала вона туристів. Курорт підтримується Британським натуризмом, найбільшою національною організацією натуристів у Великій Британії, тому гостей, які бажають відсвяткувати Різдво в костюмі Адама та Єви, завжди набирається чимало.

До послуг туристів для їхньої оголеної вечірки пропонується басейн, внутрішній дворик і обідня зона на відкритому повітрі, де вони можуть провести день без одягу. При цьому весь курорт оточений високою білою стіною, яка гарантує, що ніхто, що проходить повз нього, не приверне уваги. Правда і за межами курорту пляжі в цьому районі сповнені оголених плавців та тих хто засмагає.

“В Іспанії, включаючи Канарські острови, такі як Фуертевентура, щодо ліберальний підхід до натуризму, і не існує спеціальних законів проти публічної наготи у спеціально відведених для цього місцях”, – уточнила господиня готелю.

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