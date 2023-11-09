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Складено рейтинг найкращих різдвяних ярмарків у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 10 найкращих різдвяних ярмарків у світі
Pixabay

Зимове село Браянт-парк у Нью-Йорку, Марієнплац у Мюнхені, Кельнський собор у Німеччині та центральна площа Ринек-Глауні у Кракові у Польщі входять до числа найкращих різдвяних ринків у світі.

Різдво та Новий рік стрімко наближаються, тому саме час дізнатися, де проходять найкращі різдвяні ярмарки у світі та куди вирушити за ідеальним поєднанням веселощів та покупок.

Як пише Mirror, список, складений Planet Cruise, враховує шість різних факторів:

  • кількість кіосків;
  • відкриті дати;
  • рейтинги TripAdvisor;
  • огляди TripAdvisor;
  • обсяг пошуку у Google;
  • дані хештегів Instagram.

До десятки найкращих ярмарків цього року входять:

  • Браянт-Парк, Нью-Йорк, США;
  • Марієнплац, Мюнхен у Німеччині;
  • Кельнський собор, Кельн у Німеччині;
  • Центральна площа Кракова Rynek Glowny у Польщі;
  • Базиліка Святого Стефана, Будапешт, Угорщина;
  • Палац Бленхейм, Вудсток у Сполученому Королівстві;
  • Зимова країна чудес, Гайд-парк у Великій Британії;
  • Александерплац, Берлін у Німеччині;
  • Ринок Вроцлава, Вроцлав у Польщі;
  • Лізеберг, Гетеборг у Швеції.
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