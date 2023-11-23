Складено рейтинг найбюджетніших різдвяних ярмарків Європи

Сотні тисяч туристів з’їжджаються до Європи, щоб зарядитись новорічним настроєм – випити глінтвейну, купити яскраві дрібнички та скуштувати традиційні частування. DIP ділиться рейтингом найдешевших європейських країн, куди можна вирушити у пошуках різдвяних пригод.

Компанія Post Office Money порівняла 12 популярних міст у Європі, щоб визначити найбюджетніші різдвяні напрямки на континенті. Лідером рейтингу стала столиця Латвії – Рига. За даними звіту, проживання, а також обід із трьох страв, глінтвейн та святкова випічка обійдуться двом туристам у 250 євро без урахування авіаперельоту.

Друге місце посів Стокгольм, який вважається одним із найдорожчих міст світу. Проте провести розкішні вихідні у столиці Швеції коштуватиме двом туристам 320 євро, без урахування авіаперельоту.

У списку дешевих напрямків також опинилися Загреб (Хорватія), Прага (Чехія) та Таллінн (Естонія). У середньому подорож з усіма необхідними розвагами, їжею та житлом на два дні коштуватиме туристам від 225 до 331 євро, без урахування авіаперельоту.

Також видання згадує польське місто Краків, куди варто вирушити заради найдешевшого глінтвейну. Наприклад, 4 порції напою коштуватимуть туристам 10 євро.

Водночас автори визнали два міста – Відень та Копенгаген – найдорожчими різдвяними напрямками. Поїздка на дві ночі для двох у ці міста в середньому коштуватиме більш ніж 1000 євро без урахування авіаперельоту.