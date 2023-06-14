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В Іспанії хочуть замінити літаки потягами

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії хочуть замінити літаки потягами

Іспанія може стати наступною європейською країною, яка заборонить внутрішні перельоти на короткі відстані в рамках зусиль боротьби зі зміною клімату.

Мадрид може наслідувати приклад Франції. Нагадаємо, у травні французи вирішили відмовитися від цілої низки внутрішніх авіарейсів та замінити їх на поїздки залізницею. Це стосується тих напрямків, з якими швидкісний поїзд «виправляється» менш ніж за 2,5 години.

Влада Іспанії вже розгорнула плани зробити аналогічні кроки ― вони містяться у Програмі іспанського прем’єр-міністра на період до 2050 року.

Згідно з проведеними дослідженнями, літаки в Іспанії залишають вдвічі більший вуглецевий слід, ніж високошвидкісні поїзди. За останні 12 місяців між Барселоною та Мадридом було здійснено 5 744 рейси. Це при тому, що відстань між містами становить лише 630 кілометрів, і поїзд може подолати його приблизно за 2,5 години.

Слід зазначити, що рішення про заборону польотів на найближчі відстані підтримують далеко не всі. Так, генеральний директор Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волш взагалі вважав таке рішення абсолютно абсурдним. Уолш сказав, що це не служить жодної мети, тим більше, що частка замінених авіамаршрутів на залізничні мізерно мала, і вони точно ніяк не можуть вплинути на стан атмосфери планети.

Тим не менш, загальновизнано, що рейси на короткі відстані роблять найбільший внесок в авіаційні викиди в Європі – в основному за рахунок більшої кількості циклів «зліт-посадка».

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