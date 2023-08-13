На знаменитому курорті жителі вигадали новий дотепний спосіб гнати іноземних туристів у шию

Дотепний спосіб боротьби з іноземними туристам випробувала ініціативна група місцевих мешканців на пляжах знаменитого курорту. На Майорці, на пляжі Манакора, було розклеєно дуже цікаву групу плакатів.

Частина з них, як повідомляє іспанська преса, була англійською. Яскраві плакати жовтого кольору англійською мовою повідомляли, що купання не дозволене або не рекомендується. Наприклад, один попереджав про «небезпечні медузи». І все було б нічого, якби паралельно з цими плакатами не вивішувалися б і повідомлення каталанською – у них у свою чергу повідомлялося, що це – «деза», і ніякої небезпеки немає.

Відповідальність за дезінформацію туристів взяла на себе група Manacor Caterva, об’єднання, що виступає проти масового скупчення туристів. У їхній заяві наголошується, що єдиною небезпекою є «масовий туризм». Плакати, що додала група, були забарвлені гумором.

Але загалом ситуацію ініціативна група смішної не знаходить. «Майорка страждає від переповненості туристами. Усі бухти Балеарських островів були експропрійовані туризмом. Узурпація бухт – це ще один вираз того, як капіталізм використовує таку економічну діяльність, як туризм, доводить її до крайності, безперешкодно осушує землю і витягує максимальну додаткову вартість з робітників при повній співучасті деяких муніципалітетів та уряду, нинішнього та попереднього», – також заявили ініціатори акції.

Нагадаємо, що ледь відгриміла пандемія із нею закриттями, популярні у туристів місця почали знову обурюватись «овертуризмом». Так, до гасла “будь ласка, не приїжджайте” повернулася Венеція. Там заявили, що часи культурних туристів, які відвідували відомі міста світу заради їхніх архітектурних шедеврів та музеїв, минули.

Основні гості Венеції зараз — це одноденні «бидлотуристи», яким важливо відзначитись, що вони були у Венеції, а з усього міста вони знають буквально пару місць, де створюють нестерпні натовпи. При цьому з правилами «людського гуртожитку» ці туристи також мають проблеми. Як заявив в італійських ЗМІ міський працівник Дієго Нечифрово, завдання якого — відслідковувати та робити попередження туристам-порушникам. «Я не так рідко, бачу, як туристи викидають прямо в канали недопалки, пачки з-під чіпсів і ходять без футболок, ніби на пляжі. Але траплялися й найгірші випадки. Одного разу сім’я туристів сіла прямо перед палацом дожів і почала влаштовуватися на пікнік. Ще один турист прямо на моїх очах звалився у воду — так він захопився, намагаючись зробити хороше фото», – розповів експерт. Подробиці читайте тут.

При цьому кордонів «овертуризм» не знає. Від надмірної кількості туристів страждають усюди. «Обмежувати з поліцією», наприклад, планують відвідування найзнаменитішої пам’ятки Японії. Місцева влада заявила в середу, що обмежуватиме кількість туристів на маршруті для сходження на вершину знаменитої гори Фудзі, якщо це стане небезпечним через скупчення людей. Про це читайте у цьому матеріалі.