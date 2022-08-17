Хаос авіаперевезень у Європі продовжиться: названо нові часові рамки

Авіахаос у перельотах не закінчиться найближчим часом. Він триватиме протягом усього осіннього сезону, особливо у європейських країнах. Причини колишні, оскільки їх досі не усунули — значний брак робочої сили, а також страйки, які продовжують позначатися на роботі великих авіакомпаній та аеропортів та нервів туристів.

Найкритичніші збої були зареєстровані в Іспанії, де співробітники популярного лоукостера Ryanair планували страйкувати щотижня аж до кінця року, а точніше — з 15 серпня до 7 січня 2023 року, повідомив портал Schengenvisainfo.

У той же час влада Португалії також закликала мандрівників уникати поїздок після того, як вони можуть зіткнутися із затримкою або скасуванням рейсу. Заклик пролунав після того, як наприкінці цього місяця працівники цивільної авіації з Профспілки працівників цивільної авіації Португалії (SNTAC), а також Персонал комерційної авіації (SQAC) разом із Профспілкою персоналу комерційної авіації наголосили, що вони планують провести страйк з 19 по 21 серпня.

Крім того, португальська авіаційна спілка також підкреслила, що було б розумно не здійснювати поїздки до Португалії у зазначені вище дати. “Тільки зробивши це (страйк), ми зможемо досягти того, чого компанії не вистачало протягом тривалого часу: соціальної стабільності, поваги до прав працівників і, переважно, до людей”, – процитувало видання послання профспілок.

Генеральний директор Ryanair, ірландської авіакомпанії, що веде лоукостера в Європі, Майкл О’Лірі нещодавно заявив, що авіаквитків вартістю 10 євро більше не буде, вказавши на те, що епоха супердешевих подорожей закінчилася (подробиці тут).

“Ми вважаємо, що 40 євро (близько 1600 гривень), повинні зрости до, можливо, 50 євро (близько 2000 гривень) протягом наступних п’яти років”, – тоді заявив він, пославшись на дорожнечу палива.

Згідно зі статистикою, авіакомпанії у різних країнах світу призупинили понад 25.000 своїх рейсів, запланованих на серпень, причому близько 60 відсотків із них припадали на європейські країни. Збільшення кількості скасування вильотів викликано нестачею персоналу, а також іншими проблемами з аеропортами в Європі.

Виходячи з останніх даних, наданих рейтинговим агентством, Європа є найбільш постраждалою зоною. На даний момент у регіоні було скасовано 15.788 рейсів, запланованих на серпень 2022 року. Так, раніше британська авіакомпанія British Airways повідомила про відміну 3.600 рейсів, британський лоукостер EasyJet — про 2.045 вильоти, німецьку Lufthansa — про більше 2.000 рейсів і угорський лоукостер Wizz Air — про 1.256 вильотів.

Влада європейських країн раніше запровадила суворі правила в’їзду та інші обмеження, щоб стримати подальшого поширення коронавірусу та його нових різновидів. Однак такі превентивні заходи глибоко торкнулися багатьох сфер, спричинивши значні фінансові втрати, особливо у секторі подорожей та туризму.