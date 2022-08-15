В Іспанії знову страйкують бортпровідники Ryanair, туристів попередили про затримки та скасування рейсів

Бортпровідники Ryanair в Іспанії розпочинають другий раунд страйку з сьогоднішнього дня, який триватиме до четверга, повідомляє газета “Сінко Діас”.

Загальна профспілка трудящих (USO) та Незалежна профспілка кабінного персоналу авіакомпаній (Stcipla) розпочинають із сьогоднішнього дня другий раунд планових зупинок роботи з понеділка по четвер кожного тижня до 7 січня на десяти базах Ryanair в Іспанії.

Перший раунд страйку, який проходив з 8 по 11 серпня, призвів до скасування 20 рейсів та затримки 784 рейсів, за даними профспілок. “Ryanair” вже постраждала від 14-денного страйку цього літа, що призвело до скасування майже 300 рейсів до Іспанії та з Іспанії, за даними Загальної профспілки трудящих.

Профспілки вимагають, щоб авіакомпанія змінила своє ставлення та відновила переговори про укладення колективного договору, що включає гідні умови праці для співробітників компанії відповідно до іспанського законодавства.

Обидві профспілки вимагають, щоб уряд, і зокрема міністр праці та соціальної економіки Іоланда Діас, не дозволили Ryanair порушувати трудове законодавство та конституційні права, такі як право на страйк.