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ІспаніяТуризм

56-річний охоронець готелю згвалтував туристку на популярному курорті Іспанії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
56-річний охоронець готелю згвалтував туристку на популярному курорті Іспанії

Іноземна туристка стала жертвою насильницьких дій співробітника готелю на Майорці – одному з найвідоміших іспанських Балеарських курортних островів у Середземному морі.

За даними The Sun, згвалтування сталося вранці, коли туристка зі Швеції повернулася до свого готельного номера на Майорці і до неї проник 56-річний охоронець. Він повалив жертву на ліжко і поглумився над нею. Випадковим свідком злочинного інциденту став інший гість готелю, який, почувши жіночий крик допомоги, заглянув у сусідній номер через балкон і через скляні двері побачив охоронця, що лежить на потерпілій. Готельний співробітник злякався, що його помітили та втік.

Постраждала не розгубилася і одразу повідомила персонал готелю про те, що сталося – поліцейський, який прибув до готелю, швидко знайшов і затримав гвалтівника.

Уточнювалося, що підозрюваний, мешканець Іспанії, заперечував проникнення до кімнати мандрівниці, але пізніше визнав, що все ж таки зайшов у номер, але лише з мирною метою – заспокоїти туристку, яка вигукувала незрозумілі фрази.

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