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ІндонезіяТуризм

Чи варто туристам на Балі боятися покарання за позашлюбний зв’язок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чи варто туристам на Балі боятися покарання за позашлюбний зв'язок

Глава Агентства туризму провінції Балі Тьокорда Багус Пемаюн пояснив, чи варто туристам боятися покарання за секс поза шлюбом на Балі, передає Dip.org.ua з посиланням на Cna.com.

Чиновник заявив, що співробітники готелів на Балі не вимагатимуть від туристів свідоцтва про шлюб при заселенні, і закликав мандрівників не хвилюватись із цього приводу.

“Коли люди приїжджають до готелю, вони приїжджають для відпочинку. З ними звертатимуться так само, як і зараз”, – сказав він.

Тим часом експерти вважають, що нові поправки до кримінального кодексу Індонезії можуть не лише завадити іноземцям приїжджати до країни, а й завдати шкоди репутації країни та позбавити її життєво важливих прибутків від туризму.

Раніше законодавці Індонезії схвалили зміни до кримінального кодексу країни, представивши масштабну та суперечливу правову реформу. Члени Палати представників схвалили законопроект за підтримки всіх основних партій, незважаючи на критику громадськості.

Влада Ірану вслід за Індонезією планує заборонити відпочинок туристам, які не перебувають у шлюбі

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