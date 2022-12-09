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ІранТуризм

Влада Ірану вслід за Індонезією планує заборонити відпочинок туристам, які не перебувають у шлюбі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Ірані запустили сімейні тури подружньої вірності для гостей країни

Натхненням для Ірану стала Індонезія, де за секс без шлюбу було засуджено як місцевих жителів, так і туристів. Ісламська Республіка планує запропонувати тури за подружню цнотливість за прикладом Індонезії. Для туристів Іран знаходиться в тіні Туреччини та ОАЕ. Це пов’язано з тим, що іноземці не повинні дотримуватися правил шаріату. Хоча і емірати, і турецькі території мають ісламські конституції, від них не потрібно дотримуватися певного рівня цнотливості. В Індонезії це питання правил віри.

Іранський уряд зараз шукає способів залучити більше туристів. Їм є що запропонувати. Нинішні правила навряд чи дозволять туристам відпочити. Шаріат забороняє алкоголь та відкритий одяг, а також близькість з особами, з якими немає шлюбу.

Іранці вважали за необхідне зробити сім’ю міцнішою, щоб вона стала останньою інстанцією. До вибору напрямку будуть допущені лише ті, хто справді дорожить своєю родиною і не женеться за непристойними розвагами. Новий сімейний напрямок пропагуватиме тверезість та порядність.

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