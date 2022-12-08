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BBC: В Індонезії заборонили секс поза шлюбом

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Індонезії заборонили секс поза шлюбом. Це стосується у тому числі туристів

Парламент Індонезії ухвалив закон, який критики називають катастрофічним для прав людини. Він забороняє парам, які не перебувають у шлюбі, проживати спільно. За інформацією ВВС, порушення закону загрожуватиме штрафом або позбавленням волі. Що особливо важливо, він поширюється не лише на самих індонезійців і іноземців, що проживають у країні, але й на туристів.

Щоб пару покарали за проживання поза шлюбом, потрібна заява від їхніх дітей, батьків чи подружжя. Тому малоймовірно, що туристи можуть постраждати від нового закону, але сам факт обмежень уже відлякує багатьох. Так, рішення влади Індонезії викликало різку негативну реакцію серед австралійців, які лідирують за кількістю візитів до країни з часів пандемії. Багато хто з них тепер розглядає інші напрямки для відпочинку.

Окрім іншого, закон, який набуде чинності протягом 3 років, забороняє пропаганду засобів контрацепції, образу президента, блюзнірство та зв’язки з прокомуністичними організаціями.

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