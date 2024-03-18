Щось дивне зняла веб-камера на одному з пляжів на острові Балі

Веб-камера на балійському пляжі зняла щось дивне під час Непі – свята, яке є днем мовчання, посту та медитації, передає news.com.au

Фотографія, зроблена веб-камерою, показує двох людей, що гуляють по порожньому пляжі. Зазвичай таке зображення здається повсякденним, але цього дня воно викликає подив через відсутність інших людей. У Непі на Балі прийнято вимикати всі джерела світла та звуку, зупиняти транспорт та уникати виходу на вулицю, щоб провести час у медитації та молитві.

Місцеві жителі та туристи зазвичай дотримуються цих традицій, і магазини не працюють, а пляжі стають порожніми. Місцеві правоохоронці, печаланги, стежать за тим, щоб ніхто не порушував спокою цього дня. Опублікована фотографія викликала дискусію в соціальних мережах про те, наскільки важливо поважати культурні традиції, особливо під час таких значущих подій, як Непі.

Деякі користувачі соцмереж висловили обурення, стверджуючи, що люди на фотографії порушили традиції та мають бути покарані. Інші ж припустили, що пара могла просто не знати про місцеві звичаї і не хотіла виявити неповагу. Також було зазначено, що правила Непі можуть інтерпретуватися по-різному в різних частинах острова, і деякі місцеві продовжують відвідувати пляжі цього дня.

“За порушення правил Непі вже депортували туристів”, “Я думаю, що ставлення до цього питання різне по всьому острову. Я живу в селі, і місцеві жителі усі ходять на пляж вдень і ввечері. Я думав, що всі мають залишатися вдома. Але Це залежить від того, де ви знаходитесь. Як турист, я вибираю залишатися в межах території мого готелю”, “Займайтеся своєю справою”, “Поважайте культуру, люди”, – писали коментатори під фото.

У коментарях також прозвучала спільна думка про важливість пошани культури та традицій, підкріплене відео, на якому туристів виганяють із пляжу. Однак було висловлено припущення, що інформація з веб-камер не завжди може бути правильно зрозуміла.