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ІндонезіяТуризм

Щось дивне зняла веб-камера на одному з пляжів на острові Балі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Щось дивне зняла веб-камера на одному з пляжів на острові Балі
Photo by Mauro-Fabio Cilurzo on Unsplash

Веб-камера на балійському пляжі зняла щось дивне під час Непі – свята, яке є днем мовчання, посту та медитації, передає news.com.au

Фотографія, зроблена веб-камерою, показує двох людей, що гуляють по порожньому пляжі. Зазвичай таке зображення здається повсякденним, але цього дня воно викликає подив через відсутність інших людей. У Непі на Балі прийнято вимикати всі джерела світла та звуку, зупиняти транспорт та уникати виходу на вулицю, щоб провести час у медитації та молитві.

Місцеві жителі та туристи зазвичай дотримуються цих традицій, і магазини не працюють, а пляжі стають порожніми. Місцеві правоохоронці, печаланги, стежать за тим, щоб ніхто не порушував спокою цього дня. Опублікована фотографія викликала дискусію в соціальних мережах про те, наскільки важливо поважати культурні традиції, особливо під час таких значущих подій, як Непі.

Щось дивне зняла веб-камера на одному з пляжів на острові Балі

Деякі користувачі соцмереж висловили обурення, стверджуючи, що люди на фотографії порушили традиції та мають бути покарані. Інші ж припустили, що пара могла просто не знати про місцеві звичаї і не хотіла виявити неповагу. Також було зазначено, що правила Непі можуть інтерпретуватися по-різному в різних частинах острова, і деякі місцеві продовжують відвідувати пляжі цього дня.

“За порушення правил Непі вже депортували туристів”, “Я думаю, що ставлення до цього питання різне по всьому острову. Я живу в селі, і місцеві жителі усі ходять на пляж вдень і ввечері. Я думав, що всі мають залишатися вдома. Але Це залежить від того, де ви знаходитесь. Як турист, я вибираю залишатися в межах території мого готелю”, “Займайтеся своєю справою”, “Поважайте культуру, люди”, – писали коментатори під фото.

У коментарях також прозвучала спільна думка про важливість пошани культури та традицій, підкріплене відео, на якому туристів виганяють із пляжу. Однак було висловлено припущення, що інформація з веб-камер не завжди може бути правильно зрозуміла.

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