Авіакомпанії отримали попередження про небезпеку польотів над Індонезією

Пролітаючим над Індонезією літакам запропонували змінити маршрут через виверження вулкана.

Центр дослідження геологічних катастроф Індонезії (PVMBG) випустив попередження для пілотів авіалайнерів щодо небезпеки польотів над островом Суматра. Це сталося після того, як найвищий вулкан країни Керінчі викинув стовп попелу на висоту понад 1200 м. Вчені вважають, що виверження відбудеться знову.

Вулкан проявляє активність досить часто, останнім часом найсильніші виверження спостерігалися у 2004 та 2009 роках. На цей раз виверження почалося 12 січня з викиду попелу на висоту до 900 м.