Небезпечний вулкан на Філіппінах викидає лаву, почалася евакуація (відео)

З кратера на вершині вулкана Майон на Філіппінах почала вивергатися лава. Через небезпеку місцева влада розпочала евакуацію населення. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, активність на вулкані почала зростати 5 червня. З того часу на вершині відбуваються каменепади, а вчора Майон випустив потік лави. Внаслідок підвищеної активності вулкана одна з провінцій Філіппін опинилася в стані лиха. Влада оголосила евакуацію всіх мешканців у радіусі 6 кілометрів від вулкана.

Красиво симетричний вулкан Майон височіє 2462 метри над затокою Албай. Він є найактивнішим вулканом Філіппін.

Вулкан має круті верхні схили із середньою крутістю 35-40 градусів, увінчані невеликим кратером на вершині.

За останні 400 років вулкан вивергався понад 50 разів, щоразу вражаючи своєю силою. Найруйнівніше виверження сталося 1 лютого 1814 року, коли потік лави повністю знищив місто Кагзава, забравши життя понад 1200 людей. 1993 року ще одне виверження призвело до загибелі 79 осіб. А у 2013 році внаслідок виверження загинули четверо німецьких альпіністів та їх гід.