Неаполь готується до евакуації через пробудження вулкана

Італійський уряд уважно розглядає широкий спектр запобіжних заходів на випадок евакуації туристів і місцевих жителів.

Італія активно розробляє стратегію евакуації, що охоплює як мандрівників, так і місцевих жителів у разі потенційного виверження супервулкану Флегрейські поля.

Вулкан знаходиться всього за 20 кілометрів від Неаполя і приваблює туристів мальовничими узбережжями Амальфі. За останній місяць тут трапилося близько 1100 землетрусів. Існує ризик виверження.

Кампі Флегрей межує з містами та селами, включаючи Поццуолі, Аньяно та Баколі, і загалом тут проживає понад 500 000 осіб.

Уряд вживає заходів обережності, включаючи перевірку будівельних конструкцій у цьому районі та планування масштабної евакуації населення, особливо у світлі недавніх землетрусів та стихійних лих.

Міністр цивільного захисту Нелло Мусумечі заявив, що евакуацію буде проведено лише у разі “крайньої необхідності”. Влада також посилює ресурси місцевого цивільного захисту та запускає інформаційні кампанії для підготовки населення.

Цього року Італія зіткнулася з різними стихійними лихами, включаючи повені у регіоні Емілія-Романья. Туристам, які подорожують до Італії, рекомендується купувати туристичну страховку, щоб забезпечити себе захистом у разі надзвичайних ситуацій.