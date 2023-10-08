В Італії планують евакуацію населення через виверження супервулкану

Флегрейські поля – великий вулканічний район Італії, розташований неподалік Неаполя. За своїми розмірами Кампі Флегреї значно перевершує сусідній Везувій, але поступається йому популярністю. Втім, незабаром усе може змінитись: Італія планує можливу евакуацію через супервулкан.

Після кількох місяців постійних землетрусів уряд вживає заходів, щоб забезпечити готовність району до сильніших поштовхів чи вивержень.

Кампі Флегреї або Флегрейські поля, що в перекладі з грецької означає “горящий”, знаходяться приблизно в 20 км від Неаполя – воріт мальовничого узбережжя Амальфітан. Кальдера усіяна 24 кратерами і за своїми розмірами значно перевершує розташований поруч Везувій, який знищив у 79 році давньоримське місто Помпеї.

Чому Італія планує можливу евакуацію населення у районі Неаполя?

Уряд Італії планує масову евакуацію десятків тисяч людей, які проживають у районі супервулкану Кампі Флегреї, повідомили у четвер офіційні особи.

Нові заходи, які включали схему перевірки міцності будівель у цьому районі після кількох місяців постійних землетрусів, мали обговорюватися на засіданні кабінету міністрів наприкінці дня, йдеться у заяві уряду.

Кампі Флегреї усіяний містами та селами, серед яких Поццуолі, Аньяно та Баколі, із загальним населенням понад 500 тис. осіб.

Лише за останній місяць тут сталося понад 1100 землетрусів, включаючи поштовх силою 4,0 бала у понеділок та землетрус силою 4,2 бала минулого тижня – найсильніший у цьому районі за останні чотири десятиліття.

Чи можливе виверження вулкана Кампі Флегреї?

На думку експертів, підвищена сейсмічна активність, ймовірно, пов’язана з явищем, відомим як брадисейзм, коли земля піднімається, то опускається в залежності від циклу, викликаного заповненням або спустошенням підземних магматичних камер.

На думку більшості вулканологів, безпосередньої загрози виверження не існує, але, оскільки земля нині піднімається на 1,5 см на місяць, існує побоювання, що це може вплинути на місцеві будівлі.

Цього тижня міністр цивільної оборони Нелло Мусумечі заявив, що евакуація проводитиметься лише у разі “надзвичайної необхідності”.

Востаннє Кампі Флегреї пережив зіставний за силою спалах землетрусів у 1980-х роках. Тоді близько 40 000 людей було тимчасово евакуйовано з найближчого міста Поццуолі.

Останнє значне виверження сталося 1538 року. Тоді вулкан вивергався протягом восьми днів, викинувши достатньо лави, каміння та хмар попелу, щоб утворилася нова гора. У 1980-х роках стався черговий сплеск активності, який призвів до евакуації 40 000 мешканців довколишніх районів. З того часу супервулкан був відносно спокійним.

Що станеться, якщо Кампі Флегрея почне виверження?

У разі виверження місцева влада розробила план евакуації. Він передбачає, що мешканців буде вивезено з району на особистому чи громадському транспорті протягом трьох днів. Рівні ризику – зелений, жовтий, помаранчевий та червоний – переглядаються щомісяця.

Нині рівень небезпеки у Поццуолі – жовтий. Місцеві жителі також регулярно отримують текстові сповіщення про підземні поштовхи магнітудою 1,5 або вище за шкалою Ріхтера.

Флегрейські поля — у давньогрецькій міфології вулканічний край, де сталася гігантомахія — битва богів на чолі із Зевсом, яким допомагав Геракл, із гігантами.