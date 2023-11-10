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Землетрус що почався в Ісландії призвів до масової втечі туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Землетрус, що почався, призвів до масової втечі туристів зі знаменитого курорту

«Сейсмічний потік» із серією землетрусів призвів до масової втечі туристів із знаменитого курорту. В Ісландії з міркувань безпеки закрили найвідоміший геотермальний курорт «Блакитна лагуна» – причина цього в тому, що починаючи з середи на півострові Рейк’янес сталося щонайменше 1400 землетрусів.

Новинне видання Messenger додає, що, як уточнили дослідники, всі ці землетруси є частиною більшого сейсмічного потоку, який розпочався 25 жовтня. За даними приладів протягом останніх тижнів на південному заході Ісландії сталося близько 22 тис. землетрусів, але далеко не всі з них відчуваються людиною.

Туристів налякало найбільше: за даними Ісландського метеорологічного бюро, найбільший землетрус у середу ввечері мав магнітуду 4,8 – найсильніший землетрус з початку сейсмічного роя. У результаті не менше 40 наляканих туристів залишили Блакитну лагуну, а на дорогах до курорту падало каміння. Курорт оголосив, що тимчасово закриє свої двері у четвер з очікуваною датою відкриття 16 листопада.

Щоправда, є ризик, що туристів у результаті відлякає навіть не сам «сейсмічний рій», а пов’язана з ним перспектива виверження вулкана. Поки під час землетрусів не було зареєстровано жодних «спроб» вулканів до виверження, але країна, яка колись паралізувала всі польоти Європою знаменитим виверженням вулкана Ейяф’ядлайєкюдль, у цьому сенсі буквально «живе як на вулкані». Тим більше, що в вулканів, що діють, на острові — цілих 32.

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