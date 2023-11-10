Землетрус що почався в Ісландії призвів до масової втечі туристів

«Сейсмічний потік» із серією землетрусів призвів до масової втечі туристів із знаменитого курорту. В Ісландії з міркувань безпеки закрили найвідоміший геотермальний курорт «Блакитна лагуна» – причина цього в тому, що починаючи з середи на півострові Рейк’янес сталося щонайменше 1400 землетрусів.

Новинне видання Messenger додає, що, як уточнили дослідники, всі ці землетруси є частиною більшого сейсмічного потоку, який розпочався 25 жовтня. За даними приладів протягом останніх тижнів на південному заході Ісландії сталося близько 22 тис. землетрусів, але далеко не всі з них відчуваються людиною.

Туристів налякало найбільше: за даними Ісландського метеорологічного бюро, найбільший землетрус у середу ввечері мав магнітуду 4,8 – найсильніший землетрус з початку сейсмічного роя. У результаті не менше 40 наляканих туристів залишили Блакитну лагуну, а на дорогах до курорту падало каміння. Курорт оголосив, що тимчасово закриє свої двері у четвер з очікуваною датою відкриття 16 листопада.

Щоправда, є ризик, що туристів у результаті відлякає навіть не сам «сейсмічний рій», а пов’язана з ним перспектива виверження вулкана. Поки під час землетрусів не було зареєстровано жодних «спроб» вулканів до виверження, але країна, яка колись паралізувала всі польоти Європою знаменитим виверженням вулкана Ейяф’ядлайєкюдль, у цьому сенсі буквально «живе як на вулкані». Тим більше, що в вулканів, що діють, на острові — цілих 32.