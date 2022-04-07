Air India відмовилися літати до Росії

Ще один авіаперевізник «прикрив» рейси в Росію – йдеться про індійську Air India, яка на даний момент зупинила продаж квитків за маршрутом Делі – Москва – Делі. У чому конкретна причина не повідомляється, проте нагадаємо, що більшу частину іноземних авіакомпаній, які відмовилися літати до Росії – серед них Vietnam Airlines, Royal Maroc та інші «приземлили» загрозами санкцій від авіастраховиків британського базування.

У повідомленні в телеграм-каналі посольства Росії в Індії уточнюється лише таке: «Звертаємо увагу, що авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за маршрутом Делі – Москва – Делі. Перспективи поновлення рейсів на даний момент залишаються невизначеними».

Також у посольстві повідомили, що за інформацією офісу Air India, кошти за придбані квитки на скасовані рейси можуть бути повернені пасажирам у повному обсязі. Раніше Air India літала до Москви двічі на тиждень.

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