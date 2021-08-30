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ГРЕЦІЯ

Зіткнення, газ і гранати в Греції протестують проти обов’язкової вакцинації медиків (фото)

В Афинах около 200 человек забрасывают полицию зажигательными веществами и камнями.

Гліб Парфененко
AP / БТА

Як повідомляє Reuters, грецька поліція застосувала сльозогінний газ і водяні струмені, щоб розігнати групу людей, що зібралися в центрі Афін на знак протесту проти обов’язкової вакцинації медичних працівників від COVID-19.

Зіткнення, газ і гранати в Греції протестують проти обов'язкової вакцинації медиків (фото)
AP / БТА

Близько 5 тисяч людей зібралися перед парламентом Греції, щоб протестувати проти імунізації.

За даними місцевих ЗМІ, понад 5000 людей також протестували в Салоніках, повідомляє DPA.

Зіткнення, газ і гранати в Греції протестують проти обов'язкової вакцинації медиків (фото)
AP / БТА

В Афінах у сутінках, майже під кінець демонстрації, близько 200 чоловік відкололися від протестуючих і почали кидати запальні суміші і каміння в поліцію перед будівлею парламенту.

Зіткнення, газ і гранати в Греції протестують проти обов'язкової вакцинації медиків (фото)
AP / БТА

У відповідь поліція застосувала шокові гранати, сльозогінний газ і водомети, в результаті чого учасники заворушень розійшлися.

З 13 вересня в Греції вступають в силу нові заходи, спрямовані не тільки на обмеження поширення вірусу, а й на стимулювання вакцинації шляхом введення обов’язкової вакцини для медичних працівників.

В даний час більше половини греків пройшли курс вакцинації. У світі вже налічується більше 4,5 мільйонів жертв вірусу. Дані взяті з Університету Джона Хопкінса.

 

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