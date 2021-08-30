Столкновения, газ и гранаты в Греции протестуют против обязательной вакцинации медиков (фото)

Как сообщает Reuters, греческая полиция применила слезоточивый газ и водяные струи, чтобы разогнать группу людей, собравшихся в центре Афин в знак протеста против обязательной вакцинации медицинских работников от COVID-19.

Около 5000 человек собрались перед парламентом Греции, чтобы протестовать против иммунизации.

По данным местных СМИ, более 5000 человек также протестовали в Салониках, сообщает DPA.

В Афинах в сумерках, почти под конец демонстрации, около 200 человек откололись от протестующих и начали бросать зажигательные смеси и камни в полицию перед зданием парламента.

В ответ полиция применила шоковые гранаты, слезоточивый газ и водометы, в результате чего участники беспорядков разошлись.

С 13 сентября в Греции вступают в силу новые меры, направленные не только на ограничение распространения вируса, но и на стимулирование вакцинации путем введения обязательной вакцины для медицинских работников.

В настоящее время более половины греков прошли курс вакцинации. В мире уже насчитывается более 4,5 миллиона жертв вируса. Данные взяты из Университета Джона Хопкинса.