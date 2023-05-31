Названі міста Європи з найдешевшими та найдорожчими готелями та ресторанами

У міру того, як наближається літній туристичний сезон, ціни на відпочинок у Європі стрімко йдуть нагору, а туристам стає все складніше знайти бюджетні варіанти.

Як пише Travel Off Path, зростання попиту з боку туристів у всьому світі призвело до того, що вартість авіаквитків і проживання цього року помітно вища, ніж зазвичай. При цьому деякі дослідження свідчать, що ціни зросли більш як на 30%.

Нещодавнє дослідження UK Post Office виявило європейські міста з найнижчими та найвищими цінами на готелі. Щоб скласти рейтинг, оцінювалися 3-зіркові готелі у центрі кожного міста на дві ночі вихідного дня у червні.

При цьому було встановлено, що ціни на 27 із 35 пунктів призначення, включених у дослідження, зросли більш ніж на 50%.

5 європейських міст з найдешевшими готелями влітку 2023

1. Лісабон (Португалія) – 75 доларів за ніч. Також португальська столиця очолює список найвигідніших напрямків за багатьма іншими показниками. Так, пиво тут коштує в середньому 2,79 долара, чашка кави – 1,67 долара, вечеря із трьох страв та вино на двох – 48 доларів.

2. Афіни (Греція) – 79 доларів за ніч. Також у грецькій столиці відвідувачі можуть розраховувати на доступні ціни на продукти харчування. Наприклад, вечеря із трьох страв із вином на дві персони коштує 50 доларів. Наш гід Афінами читайте за посиланням.

3. Вільнюс (Литва) – 79 доларів за ніч. Це відмінний варіант для мандрівників з обмеженим бюджетом, адже місто також входить до п’ятірки найкращих за найдешевшою їжею та найдоступнішими культурними пам’ятками. Вхід до головного музею міста коштує всього 10,60 доларів, а проїзний на 48 годин коштує менше 9 доларів. Наш гід Вільнюсом читайте за посиланням.

4. Краків (Польща) – 80 доларів за ніч. Також туристи можуть купити тут чашку кави за 3 долари, пляшку пива за 3,30 долара та необмежено користуватися громадським транспортом протягом 2 днів лише за 8,80 долара. Вхід до головного музею Кракова коштує всього 7 доларів. Наш гід по Кракові читайте на засланні.

5. Рига (Латвія) – 91 долар за ніч. При цьому чашка кави у латвійській столиці зазвичай коштує трохи більше 3 доларів, а пляшка пива – 5 доларів. Громадський транспорт Риги пропонує недорогі проїзні на 2 дні лише за 8,90 доларів.

5 європейських міст з найдорожчими готелями влітку 2023