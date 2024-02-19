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ІсландіяТуризм

Складено рейтинг міст із самим спокійним міським відпочинком у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг міст із самим спокійним міським відпочинком у світі
Photo by Annie Spratt on Unsplash

Рейк’явік названо самим спокійним містом для відпочинку у світі, передає Time Out.

Він посів перше місце у списку “спокійних міст”. У рейтингу враховувалися такі параметри: забруднення повітря, світлове та шумове забруднення, пробки, середня кількість сонячного годинника, а також рівень щастя та дружелюбності місцевих мешканців. Загалом компанія MoneySuperMarket оцінювала 75 міст.

Столиця Ісландії отримала вражаючі 85,5 бала за індексом спокою завдяки високій якості повітря, низькому рівню забруднення, щасливим місцевим жителям та безлічі зелених зон.

Таллінн посів друге місце, набравши 82,3 бала за свою тишу та суперефективну інфраструктуру. На третьому місці опинився Берген, місто на західному узбережжі Норвегії. Серед усіх міст, де було проведено дослідження, він має один із найвищих рівнів за показниками “чисте повітря” та “найнижчий рівень світлового забруднення”.

Найбільш “не сприяє розслабленню містом” у рейтингу став Нью-Йорк.

Світовий топ самих спокійних міст для відпочинку у світі виглядає так:

  1. Рейк’явік;
  2. Таллінн;
  3. Берген;
  4. Відень;
  5. Стокгольм;
  6. Вільнюс;
  7. Любляна;
  8. Мюнхен;
  9. Цюрих.

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