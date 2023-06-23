Всі розділи
ГоловнаТуризмУ Парижі заборонили будувати хмарочоси — у всьому винна нова визначна пам'ятка
ТуризмФранція

У Парижі заборонили будувати хмарочоси — у всьому винна нова визначна пам’ятка

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Парижі заборонили будувати хмарочоси — винна нова визначна пам'ятка

Влада Парижа прийняла новий план міського розвитку, який передбачає заборону на будівництво будівель висотою понад 12 поверхів. Ухвалення нової заборони спровокувало будівництво скандальної пам’ятки — 180-метрової вежі „Трикутник“.

Схоже, парижанам не дуже подобається більш діловий вигляд улюбленого міста на кшталт Нью-Йорка чи Лондона. Так, у Парижі є 330-метрова Ейфелева вежа, але її збудували ще 1889 року і згодом жителі змирилися з висоткою, яка стала головним символом міста. З 1977 по 2010 рік у французькій столиці діяла заборона на висотні будівлі, спричинена будівництвом 209-метрової вежі Монпарнас. Хмарочос виглядає дещо незграбно на тлі церков та житлових будинків, і регулярно потрапляє до рейтингів найбезглуздіших будівель.

Заборону скасував колишній мер Парижа Бертран Деланое, задавши верхню планку 180 метрів для офісних веж і 50 метрів — для житлових будинків. Однак у 2021 році розпочалося будівництво скляної піраміди „Трикутник“, яка у 2026-му стане третьою за висотою будівлею міста. Будівля має трапецієподібну форму, тобто з центру Парижа вона нагадуватиме тонку вежу, але зі сходу та заходу міста буде видно всю його ширину.

42-поверхова будова, на думку експертів, порушить цілісність панорами міста, а екологи побоюються, що експлуатація такого масивного об’єкта призведе до „катастрофічного вуглецевого сліду“. Загальна площа будівлі складе 91 000 м², під офіси віддадуть дві третини з них, а частину, що залишиться, займуть готель на 130 номерів, дитячий садок і магазини.

Саме суперечки, спричинені будівництвом „Трикутника“ вплинули на нову заборону, пише The Mayor. Тепер у межах Парижа не можна буде збудувати будівлю понад 37 м, а офісні хмарочоси, як і раніше, ніхто не заборонить зводити в діловому районі Дефанс за межею міста.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Замість Лондона та Парижа: названі альтернативи найпопулярнішим містам Європи цього літа

Велика Британія
Туристичні експерти прогнозують, що літо 2023 року буде однією...

У яких містах створено всі умови для туристів з інвалідністю

Австралія
Бізнес-коаліція Valuable 500 опублікувала список міст, в яких найкраще...

Одну з головних туристичних визначних пам’яток Парижа закриють на п’ять років

Туризм
Центр Помпіду, третя за відвідуваністю пам'ятка Парижа, потребує об'ємної...

Один із найпопулярніших музеїв Парижа закриють на п’ять років

Туризм
Національний центр мистецтва та культури Жоржа Помпіду у Парижі...

Названо найкраще місто Європи для туристів

Велика Британія
Лондон, Париж та Амстердам очолили рейтинг міст Європи, що...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму