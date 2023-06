У Парижі заборонили будувати хмарочоси — у всьому винна нова визначна пам’ятка

Влада Парижа прийняла новий план міського розвитку, який передбачає заборону на будівництво будівель висотою понад 12 поверхів. Ухвалення нової заборони спровокувало будівництво скандальної пам’ятки — 180-метрової вежі „Трикутник“.

Схоже, парижанам не дуже подобається більш діловий вигляд улюбленого міста на кшталт Нью-Йорка чи Лондона. Так, у Парижі є 330-метрова Ейфелева вежа, але її збудували ще 1889 року і згодом жителі змирилися з висоткою, яка стала головним символом міста. З 1977 по 2010 рік у французькій столиці діяла заборона на висотні будівлі, спричинена будівництвом 209-метрової вежі Монпарнас. Хмарочос виглядає дещо незграбно на тлі церков та житлових будинків, і регулярно потрапляє до рейтингів найбезглуздіших будівель.

Заборону скасував колишній мер Парижа Бертран Деланое, задавши верхню планку 180 метрів для офісних веж і 50 метрів — для житлових будинків. Однак у 2021 році розпочалося будівництво скляної піраміди „Трикутник“, яка у 2026-му стане третьою за висотою будівлею міста. Будівля має трапецієподібну форму, тобто з центру Парижа вона нагадуватиме тонку вежу, але зі сходу та заходу міста буде видно всю його ширину.

