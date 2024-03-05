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ТуризмФранція

У Парижі запустили нову послугу для туристів – велосипедне таксі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Парижі запустили нову послугу для туристів - велосипедне таксі
Photo by S. on Unsplash

У Парижі запущено нову послугу таксі – Heetch Bike. Це велосипеди з кабінами, які розвозять пасажирів містом.

Як повідомляє The Mayor, компанія обіцяє, що так “можна їздити Парижем на 40 відсотків швидше і на 20 відсотків дешевше, ніж на звичайному таксі”.

Heetch Bike розраховує на зростання попиту на велосипеди у французькій столиці. Послуга стала особливо привабливою після того, як біля Ейфелевої вежі відкрили велику пішохідну зону.

Компанія запевняє, що у велотаксі пасажири почуватимуться безпечно та затишно. У кабінах є кілька сидінь, що підігріваються, захист від вітру, дощу і прозорий дах. Поки що таксі працює тільки у вихідні.

У разі успіху після тестового періоду, воно може перейти на цілодобовий режим.

Читати також: Ейфелеву вежу в Парижі закрили для відвідувачів

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