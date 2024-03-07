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ТуризмФранція

Туристи в Парижі не побачать відкриття Олімпіади-2024 через загрозу терактів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи в Парижі не побачать відкриття Олімпіади-2024 через загрозу терактів

Влада Франції відмовилася від своєї обіцянки дати вільний доступ туристам на церемонію відкриття Олімпійських ігор – 2024 у Парижі, коли парад спортсменів пройде на човнах Сеною. Таке оголошення зробив сьогодні міністр МВС Жеральд Дарманен. За його словами, зміна планів пов’язана із проблемами безпеки, повідомило Associated Press.

Спочатку організатори вважали, що 26 липня основні заходи на берегах річки матимуть змогу подивитися до 600 тис. осіб. Відомо, що заради цього шоу багато туристів заздалегідь забронювали номери у готелях та квитки на транспорт. У результаті кількість глядачів скорочено вдвічі.

Як було уточнено, церемонію побачать 104 тис. щасливчиків, які купили квитки для проходу на набережні та мости за маршрутом олімпійців. При цьому ціна за найкращий огляд досягала 2,7 тис. євро. Безкоштовні запрошення на так звані високі трибуни отримають 222 тис. осіб за квотами для міст та спортивних федерацій країни. Жителі французької столиці зможуть побачити барвисте дійство лише з вікон квартир, що виходять на річку, та кількох фан-зон.

«У зв’язку з терористичною загрозою останніх тижнів ми зобов’язані зробити відкриття Ігор вільним, але стриманим», – зазначив міністр. Зокрема всіх запрошених перевірять служби безпеки і вони отримають QR-коди, щоб подолати поліцейські кордони. Спецслужби також проконтролюють благонадійність близько 1 млн осіб, які мають брати участь, працювати чи мати доступ до Олімпіади.

Туристам, які планують приліт-виліт з Парижа в цей день, слід врахувати, що повітряний простір буде закрито в радіусі 150 км на час церемонії. Отже, неминучі багатогодинні затримки запланованих авіарейсів.

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