Франція видворила понад 600 радикально налаштованих іноземців

З 2018 року через Франції було видворено трохи більше 600 іноземців з нелегальним статусом, підозрюваних в радикалізації, повідомляє Agence France-Presse.

“600 іноземців, про які відомо, що вони налаштовані радикально, були вислані”, – заявила в телеефірі пані Марлен Кьяппа, уповноважений міністр у справах громадянства.

Відповідаючи на питання, міністерство пояснило, що 636 чоловік з неврегульованим статусом, згаданих в базі даних, використовуваної для запобігання радикалізації терористичного характеру, більше не знаходяться на території Франції, і майже всі вони були вислані.

У листопаді 2020 року міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що з початку п’ятирічного терміну президента Еммануеля Макрона було видворено в цілому більше 450 іноземців з нелегальним становищем, внесених до цього реєстру, нагадує AFP.