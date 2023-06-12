Туриста депортували з острова Балі через невеликий дефект у паспорті

29-річному австралійцю Мету Вандегбергу, який збирався на весілля друга на Балі, заборонили в’їзд до Індонезії через невеликий дефект у паспорті. Подробиці історії опублікувало місцеве видання News.com.au.

На індонезійській митниці чоловікові повідомили, що через порвану сторінку в паспорті його не зможуть пустити в країну і він буде депортований.

“Отже, я прибуваю до Денпасара, оплачую візу, пред’являю паспорт, мене відвозять до імміграційної служби, яка попереджає мене, що в мене розрив в один сантиметр на сторінці мого паспорта”, – поділився збентежений мандрівник у своєму Twitter.

“Виявилося, що офіційні особи у балійському аеропорту звернули увагу на крихітний розріз розміром всього 1 сантиметр. Він був настільки маленьким, що його зовсім не помітили у Сіднеї, коли йому дозволили сісти на рейс Jetstar”, – додає джерело.

“Все, що я можу зробити в цій ситуації – це сміятися”, – поділився невдаха мандрівник.

У соцмережі Метт поділився фотографіями двох поліцейських, які його супроводжували, яких він назвав “наймилішими людьми”. Він розповів, що вони провели весь день поряд із ним і дуже співчували.

У результаті пасажиру в екстреному порядку вдалося з другої спроби отримати новий паспорт і встигнути на весілля друга. Ванденберг сказав, що це був “найцікавіший тиждень у його житті” і урок для всіх пасажирів перевіряти свої паспорти.

“Гарне попередження для тих, хто їде до Індонезії, – не байдикуйте!” – дав пораду всім мандрівникам австралієць.

Хоча історія Метта і закінчилася добре, австралійське видання попереджає, що існує безліч причин, через які ваш паспорт може бути відхилений авіакомпанією чи прикордонниками.

Пошкодження, що навіть здаються поверхневими, можуть зробити ваш паспорт недійсним. Все залежить від розсуду прикордонників, які перевіряють проїзний документ.

“Якщо ваш паспорт пошкоджено водою, порвано або перебуває у поганому стані, вам може бути відмовлено у в’їзді в країну”, – попереджає джерело.

Ще однією причиною, через яку паспорти не приймаються для поїздок, є термін дії, оскільки в багатьох країнах потрібно щонайменше шість місяців дії паспортів.

“Якщо термін дії вашого паспорта минає менш ніж через рік, то краще оновити його перед поїздкою”, – радять експерти.

Крім того, у вашому паспорті має бути достатньо сторінок для в’їзних та виїзних штампів. Якщо ви не маєте хоча б однієї порожньої сторінки для візи або місця для виїзного штампу, в поїздці може бути відмовлено.