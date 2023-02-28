В Індонезії з популярного курорту депортували росіянина через пост у соцмережах

“Ні, ми тебе не вибачаємо. Готуйся до депортації. Починай шукати квитки до Росії”, – так описав свою ситуацію росіянин, який проживав на курортному острові Балі. Приводом для депортації став лише одна допис в соцмережах про пошук сусіда на віллу, щоб таким чином знизити витрати на оренду.

Згідно з порталом «БаліФорум», так званий цифровий кочівник, якому для роботи потрібен лише ноутбук та стабільний Wi-Fi, приїхав на острів у грудні минулого року, оселився з друзями у 4-кімнатну віллу, розташовану приблизно за 30 хвилин їзди від Убуда. У деяких із них плани змінилися, кімната на віллі звільнилася. Тоді росіянин спробував знайти сусіда, щоб знизити витрати на свій гаманець із орендного навантаження. Для цього розмістив у соцмережі відповідне оголошення та вказав ціну, що дорівнює ¼ частини від загальної суми за віллу – 7 млн рупій (500$).

«В цей же час я віддав паспорт на продовження візи після прибуття. Отак збіглося, так, що раптом дзвонить агент мій і каже: на тебе чекають в офісі міграційної служби для інтерв’ю. Я здивувався: а в чому, власне, річ? Відбитки вже здав начебто. І мені агент пересилає скрині мого оголошення», – розповів чоловік.

Як з’ясувалося, його запідозрили у наданні ріелторських послуг. Турист був упевнений, що зможе довести свою непричетність і справа щодо нього розвалиться. Однак оперування цифрами та математичними обчисленнями йому не допомогло, влада Балі вважала, що сам допис є рекламою. Згідно з індонезійськими законами, маркетингові послуги прирівнюються до заробітку, при цьому робочої візи у переселенця не було. У результаті через три дні індонезійські чиновники вирішили все ж таки депортувати туриста на батьківщину. Оскільки прямих перельотів до пункту призначення не було і домовитися з офіцерами не вдалося, він купив квитки через Куала-Лумпур за 1320 доларів. «Виявилося, що за законом депортація відбувається лише на батьківщину. Дякуємо офіцерам іміграції, вони натякнули: «Оскільки зараз немає прямих рейсів, то ми не знаємо, що може статися на пересадці», — згадав він.

В результаті до Росії мандрівник не долетів: з Малайзії він вирушив до Таїланду. «Знімали мене на телефон на прощання. Як я проходжу перевірку квитка, як йду по рукаву. Мабуть, для звітності… Взагалі все культурно й чемно відбувалося, треба сказати. У Малайзії я пройшов кордон за своїм другим паспортом, про всяк випадок. Тому що в іншому мені на вильоті поставили штамп про депортацію», – додав росіянин і повідомив, що йому заборонили в’їзд до Індонезії на півроку.

Схоже, влада Балі взялася серйозно за переселенців не з подачі недоброзичливців, а самостійно. За словами росіянина, від початку 2023 року, тобто, всього за два місяці він виявився сьомим депортованим. «Коли ми сиділи вже перед виходом на посадку з офіцерами, я підглянув, як один із них гортає соцмережу у себе на телефоні та переглядає оголошення про оренду. Чітко бачив напис Bali. One bedroom, one bathroom». Він читав і пост, і коментарі. Будьте обережні, не робіть моїх помилок», — застеріг росіянин.