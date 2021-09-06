Франция выдворила более 600 радикально настроенных иностранцев

С 2018 года из Франции были выдворены чуть более 600 иностранцев с нелегальным статусом, подозреваемых в радикализации, сообщает Agence France-Presse.

«600 иностранцев, о которых известно, что они настроены радикально, были высланы», — заявила в телеэфире госпожа Марлен Кьяппа, уполномоченный министр по делам гражданства.

Отвечая на вопрос, министерство объяснило, что 636 человек с неурегулированным статусом, упомянутых в базе данных, используемой для предотвращения радикализации террористического характера, больше не находятся на территории Франции, и почти все они были высланы.

В ноябре 2020 министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что с начала пятилетнего срока президента Эммануэля Макрона были выдворены в общей сложности более 450 иностранцев с нелегальным положением, внесенных в этот реестр, напоминает AFP.