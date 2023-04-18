В Індонезії вздовж доріг встановили білборди, які попереджають російських туристів про депортацію

Влада популярного острова Балі в Індонезії, яка втомилася боротися з туристами-порушниками з Росії, встановили вздовж доріг спеціальні білборди російською та англійською мовами, які попереджають росіян про можливу депортацію.

Згідно з індонезійським виданням Kompas, місцеве відділення Міністерства юстиції та прав людини публічно пригрозило відпочиваючим із Росії наслідками за нелегальну роботу, у тому числі депортацією зі знаменитого курорту.

«Ми вітаємо всіх іноземних туристів на Балі. Як мандрівнику, вам заборонено погоджуватись на будь-яку роботу в Індонезії. Будь-який іноземний громадянин, який виявляє неповагу або порушує чинне законодавство, підлягає депортації та забороні на в’їзд», – йшлося у повідомленні-попередженні російською мовою. Спеціальні рекламні щити вже встановили на проспекті Сансет Роуд у балійському районі Кута.

Голова відділу комунікації імміграційного бюро в аеропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадіта, особливо зазначив, що використання на щитах двох мов – російської та англійської – пов’язане з тим, що на Балі зосереджена велика кількість російських відпочиваючих.

Нагадаємо, невеликий райський острів перетворився на «маленьку Москву» – громаду зі своїми правилами та наданням послуг, від перукарень до масажних. Це не подобається місцевим жителям, які постійно стикаються з неповагою до культури з боку «понаїхавших», а також бажанням останніх заробляти на чужій землі без офіційного дозволу. У зв’язку з хвилею скарг влада почала активно відслідковувати діяльність туристів на Балі, стосовно порушників запустила хвилю депортацій і посилила правила для тих, хто прибуває в країну.