Броні у готелях та зворотні квитки не допомогли: групу російських туристів не впустили до Ізраїлю без пояснення причин

Групу російських туристів, яка приїхала на Великдень до Ізраїлю, обшукали і без пояснення причин затримали для подальшої депортації на батьківщину. Про це повідомив Telegram-канал Sotnikov News.

За даними каналу, жертвами дій прикордонників в ізраїльському аеропорту стали шестеро мешканців Нижегородської області, які приїхали до країни на Великдень. Їх затримали задля додаткової перевірки.

Перевіряли багаж та вміст телефонів, ставили багато запитань. «Після двох годин обшуку на митниці нас відвели до черги до іншої кімнати. В окремій кімнаті питали про знайомих (в Ізраїлі), гроші і що ми нарешті забули у цій безвізовій країні», – розповів один із мандрівників.

Як виявилось, усі затримані туристи мали при собі броні у місцевих готелях, медичні страховки та зворотні квитки. За підсумками без пояснення причин росіянам повідомили про депортацію до Росії та ймовірну заборону на в’їзд до єврейської держави терміном на 10 років.

Раніше в лютому був схожий інцидент: російська туристка захотіла вирушити на відпочинок у популярний Ізраїль і навіть купила для цього тур з екскурсією за 2,5 тис долларів.