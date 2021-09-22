Те, що на тлі 2020 року споживання відновлюється і люди готові витрачати більше на майбутні різдвяні свята, – хороший знак. Але вони можуть бути неприємно здивовані через стрімке зростання цін на товари.

Останньою “жертвою” зростання цін стала різдвяна ялинка. Деякі великі продавці різдвяних ялинок попереджають, що ціни на них, швидше за все, виростуть в два рази через зростання транспортних витрат, повідомляє CNN Business.

“Нам доведеться підвищити ціни. Для ялинок середнє здорожчання складе близько 20%”, – відзначає MaĸХарман, генеральний директор однієї з найбільших американських роздрібних компаній Balsam Hill. Каліфорнійська компанія заробляє понад 200 мільйонів доларів на рік на продажу різдвяних ялинок та іншої продукції на американському ринку.

“Навіть таке підвищення не покриє наші витрати, так як в цьому році вони на 300% вище на контейнер”, – додає він.

Ситуація не відрізняється для компанії Nаtiоnаl Tree Company, яка є найбільшим продавцем штучних ялинок і різдвяних прикрас, а також є постачальником для таких гігантів, як Wаlmаrt, Таrgеt і Аmаzоn. У той же час його керівництво очікує значно сильніший сезон в порівнянні c 2020 роком.

“Ми очікуємо, що попит на нашу продукцію буде на 25% вище, ніж в минулому році. За нашими прогнозами, в цьому сезоні ми продамо від 1,5 до 2 мільйонів дерев”, – пояснює генеральний директор компанії Кріс Батлер.

Однак він додав, що їх запаси на різдвяні свята скоротилися на 10% в порівнянні з попередніми роками. У зв’язку з дефіцитом очікується підвищення цін на них на 20-25%.