Рождественская елка и украшения стали новой «жертвой» рост цен

То, что на фоне 2020 году потребление восстанавливается и люди готовы тратить больше на будущие рождественские праздники, — хороший знак. Но они могут быть неприятно удивлены из-за стремительного роста цен на товары.

Последней «жертвой» роста цен стала рождественская елка. Некоторые крупные продавцы рождественских елок предупреждают, что цены на них, скорее всего, вырастут в два раза из-за роста транспортных расходов, сообщает CNN Business.

«Нам придется повысить цены. Для елок среднее подорожание составит около 20%», — отмечает MaĸХарман, генеральный директор одной из крупнейших американских розничных компаний Balsam Hill. Калифорнийская компания зарабатывает более 200 миллионов долларов в год на продаже рождественских елок и другой продукции на американском рынке.

«Даже такое повышение не покроет наши расходы, так как в этом году они на 300% выше на контейнер», — добавляет он.

Ситуация не отличается для компании Nаtiоnаl Tree Company, которая является крупнейшим продавцом искусственных елок и рождественских украшений, а также является поставщиком для таких гигантов, как Wаlmаrt, Таrgеt и Аmаzоn. В то же время его руководство ожидает сезон значительно сильнее по сравнению c 2020 годом.

«Мы ожидаем, что спрос на нашу продукцию будет на 25% выше, чем в прошлом году. По нашим прогнозам, в этом сезоне мы продадим от 1,5 до 2 миллионов деревьев», — объясняет генеральный директор компании Крис Батлер.

Однако он добавил, что их запасы на рождественские праздники сократились на 10% по сравнению с предыдущими годами. В связи с дефицитом ожидается повышение цен на них на 20-25%.