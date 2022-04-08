Чорногорія скасувала масковий режим у більшості громадських місць

Як повідомляє чорногорський телеканал RTCG, з 7 квітня влада Чорногорії скасувала обов’язковий масочний режим у більшості громадських місць країни.

Про це заявила голова МОЗ Чорногорії Олена Боровинич-Бойович. Вона зазначила, що епідемічна ситуація в країні суттєво покращилася.

З четверга скасовується носіння масок у торгових центрах, магазинах, школах та спортивних залах. Раніше було скасовано вимогу тестів та сертифікатів для в’їзду в країну, а також пред’явлення сертифікатів для відвідування ресторанів. Таким чином, у Чорногорії знято практично всі епідеміологічні обмеження. Масовий режим поки що зберігається лише у громадському транспорті та в медичних закладах.