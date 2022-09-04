Рибалка з Бразилії 11 днів дрейфував у морозильнику по Атлантиці

Як повідомляє Daily Mail, рибалка з Бразилії дивом залишився живим після 11 днів, проведених у морозильнику для риби у водах Атлантичного океану.

Зазначається, що 44-річний Ромуальдо Родрігес збирався кілька днів порибалити в Ілет-ла-Мері своєму човні, але судно раптово почало тонути, і рибалка сховався в морозильній камері. Довгих 11 днів він дрейфував Атлантикою, поки його не врятувало рибальське судно із Суринаму. Виявилося, що його течією віднесло на 450 км від місця, де затонув його човен.

Чоловік був зневоднений та дезорієнтований, він отримав сонячний удар. Коли він прийшов до тями, то розповів, що найбільше боявся нападу акул.

Однак після порятунку у бразильця виникла нова проблема: у Парамарібо його затримала суринамська поліція, оскільки він не мав документів. Він провів за ґратами 16 днів, перш ніж ситуація прояснилася, і його відправили на батьківщину.