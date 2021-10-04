Росія запропонувала Болгарії укласти контракт на поставку газу на 10 років

Посол Росії в Болгарії Елеонора Митрофанова заявила, що Москва пропонує Болгарії укласти довгостроковий контракт на поставку природного газу строком на 10 років по «Турецькому потоку». Однак Росія не має нічого проти, якщо Болгарія отримуватиме зріджений газ від США, який коштує набагато дорожче російського трубопровідного.

«Росія завжди була надійним постачальником газу, і я думаю, що здоровий глузд візьме гору, тому що Болгарія все-таки небагата країна і для кінцевих споживачів вартість газу, вартість електроенергії має дуже велике значення», – зазначила Митрофанова.

До речі, Елеонора Митрофанова публічно назвала, хто стоїть за висилкою російських дипломатів з Болгарії за звинуваченням у шпигунстві. За її словами це Вашингтон натиснув на Софію, американці поставили завдання «видавити Росію з усіх сфер болгарської життя». Митрофанова підкреслила, що Росію з Болгарією пов’язують «потужні пласти історії, духовної спорідненості, які не можна ні закреслити, ні змінити».