Потяг Стамбул-Софія потрапив у ТОП найкращих культурних пригод 2023 року

Міжнародний журнал про подорожі Lonely Planet представив свій черговий рейтинг «Найкращі туристичні напрямки 2023» (Lonely Planet’s Best in Travel 2023).

У ньому відмічено оновлений маршрут нічного експресу Стамбул (Туреччина) — Софія (Болгарія), який названо гарною, оригінальною та дуже цікавою — «незабутньою транскордонною подорожею мальовничими місцями, через гірські перевали».

Потяг відправляється зі стамбульського вокзалу Халкали (в районі Кючюкчекмедже), він прямує до Софії через історичні міста Едірне в Туреччині та Пловдів у Болгарії.

Видавництво Lonely Planet, що спеціалізується на туристичних путівниках по всьому світу, щороку складає списки обов’язкових для відвідування місць.