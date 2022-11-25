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ТуреччинаТуризм

Потяг Стамбул-Софія потрапив у ТОП найкращих культурних пригод 2023 року

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Потяг Стамбул-Софія потрапив у ТОП найкращих культурних пригод 2023 року

Міжнародний журнал про подорожі Lonely Planet представив свій черговий рейтинг «Найкращі туристичні напрямки 2023» (Lonely Planet’s Best in Travel 2023).

У ньому відмічено оновлений маршрут нічного експресу Стамбул (Туреччина) — Софія (Болгарія), який названо гарною, оригінальною та дуже цікавою — «незабутньою транскордонною подорожею мальовничими місцями, через гірські перевали».

Потяг відправляється зі стамбульського вокзалу Халкали (в районі Кючюкчекмедже), він прямує до Софії через історичні міста Едірне в Туреччині та Пловдів у Болгарії.

Видавництво Lonely Planet, що спеціалізується на туристичних путівниках по всьому світу, щороку складає списки обов’язкових для відвідування місць.

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