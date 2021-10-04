Россия предложила Болгарии заключить контракт на поставку газа на 10 лет

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что Москва предлагает Болгарии заключить долгосрочный контракт на поставку природного газа сроком на 10 лет по «Турецкому потоку». Однако Россия не имеет ничего против, если Болгария будет получать сжиженный газ от США, который стоит гораздо дороже российского трубопроводного.

«Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл возобладает, потому что Болгария все же небогатая страна и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение», — отметила Митрофанова.

Кстати, Элеонора Митрофанова публично назвала, кто стоит за высылкой российских дипломатов из Болгарии по обвинению в шпионаже. По ее словам это Вашингтон нажал на Софию, американцы поставили задачу «выдавить Россию из всех сфер болгарской жизни». Митрофанова подчеркнула, что Россию с Болгарией связывают «мощные пласты истории, духовного родства, которые нельзя ни зачеркнуть, ни изменить».