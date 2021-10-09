Польща відправляє вертольоти до кордону з Білоруссю

“Охорона кордону з Білоруссю в даний час є ключовим завданням польських військ і Прикордонної охорони. За кордонами стежать близько 3 000 солдатів. У найближчі дні військові вертольоти будуть здійснювати повітряне патрулювання уздовж білорусько-польського кордону”, – написав Блашак в Twitter.

Литва, Латвія і Польща нещодавно повідомили про збільшення числа нелегальних мігрантів, затриманих на кордоні з Білоруссю, офіційно звинувативши Мінськ в створенні міграційного кризи. У зв’язку зі сформованою ситуацією президент Польщі ввів надзвичайний стан на територіях, що межують з Білоруссю, а армія і поліція задіяні в захисті кордону.

За даними прикордонної влади, у вересні було зареєстровано 7 535 спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі. Це можна порівняти з 120 такими спробами, зареєстрованими за весь 2020 рік.

Білоруський президент Олександр Лукашенко зазначив, що Мінськ більше не буде обмежувати потік нелегальних мігрантів до країн ЄС, уточнивши, що через західних санкцій у Мінська “немає на це ні грошей, ні сил”.